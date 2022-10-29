ارتفاع اسعار صرف الدولار في البورصة المحلية ببغداد

2022/10/29 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، ارتفاعا في البورصة المحلية بالعاصمة بغداد.

وبلغت أسعار بيع الدولار، 146.600 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.500 دينار لكل 100 دولار.

ويوم الخميس الماضي، اقفلت البورصة في بغداد على سعر صرف بلغ 146350 ديناراً مقابل كل 100 دولار .

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