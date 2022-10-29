تفاقم اللامساواة.. موجات الحر تثقل كاهل الدول الفقيرة

2022/10/29 | 10:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلفت موجات الحر التي اشتدت حدتها بسبب تغير المناخ، الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات في السنوات الثلاثين الماضية، كما أظهرت دراسة نشرت، الجمعة، مع دفع الدول الفقيرة الثمن الأكبر.

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