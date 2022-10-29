مركز حقوقي: 115 مدرسة طينية وكرفانية في ذي قار

2022/10/29 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

رصد المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، وجود 115 مدرسة طينية في محافظة ذي قار .

وقال المحامي حازم الرديني نائب رئيس المركز في بيان إن "95 مدرسة منها حولت الى مدارس طينية كرفانية فيما بقى هناك 21 مدرسة طينية.

واضاف ان "جميع هذه المدارس هي لطلبة المراحل الابتدائية ومثل هذه الاجواء تكون غير مناسبة للدارسة، فضلا عن الاثار السلبية على التلاميذ والتي تتسبب بتسربهم عن الدراسة وفقدان حقهم بالتعليم".

وطالب الحكومة الحالية بـ "انهاء ملف المدارس الطينية والكرفانية وان يكون من اولويات عملها خلال المرحلة القادمة".

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