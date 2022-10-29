2022/10/29 | 10:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رُصد ثعبان "الأصلة العاصرة" (Boa Constrictor) يبلغ طوله 10 أقدام، أُمسِك به الجمعة في مقاطعة تابعة لولاية فلوريدا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لن تصدق حجمه.. الإمساك بثعبان بطول 10 أقدام في فلوريدا!) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لن تصدق حجمه.. الإمساك بثعبان بطول 10 أقدام في فلوريدا!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).