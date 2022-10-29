السوداني في أول جلسة لمجلس الوزراء: ولاؤنا الأول للعراق وهذه الفترة عصيبة وفيها من التحديات الشيء الكثير

2022/10/29 | 11:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في حديثه مع الوزراء، أن مسؤوليتهم “تضامنية والجميع معنيون بالقرارات”، مشيراً إلى أن المرحلة عصيبة وفيها تحديات كثيرة، كما أفاد بأن حكومته ستقدم كشفاً عن الذمة المالية خلال أسبوع.جاء ذلك في الجلسة الأولى … Readmore

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