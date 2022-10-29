البيت الابيض: بايدن سيزور 3 دول آسيوية قريباً بينها دولة عربية

2022/10/29 | 11:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور كلا من مصر وكمبوديا وإندونيسيا خلال الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر المقبل.وأوضح البيت الأبيض أن بايدن سيحضر يوم 11 نوفمبر المؤتمر الـ 27 لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول … Readmore

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