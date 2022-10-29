طقس العراق.. أمطار رعدية خلال اليومين المقبلين

2022/10/29 | 11:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقطاً للأمطار خلال اليومين المقبلين.

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أمطار رعدية خلال اليومين المقبلين أولاً على ايرث نيوز.

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