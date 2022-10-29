السوداني يصدر توجيهات بخصوص البطاقة التموينية

2022/10/29 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، توجيهات تخص البطاقة التموينية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتمع، صباح اليوم، بوزير التجارة أثير داوود الغريري، وجرى خلال اللقاء استعراض خطط الوزارة في ما يتعلق بمفردات البطاقة التموينية، وبرامجها في مجال الأمن الغذائي".

وأكد السوداني "على أن حكومته تولي اهتماماً كبيراً بملف الغذاء وتضعه على رأس أولوياتها".

ووجّه "بضرورة اتخاذ إجراءات عملية بخصوص البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها وبما يعزز دعم المواطنين من الفئات الفقيرة والهشة".

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