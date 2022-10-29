الإمارات.. صورة فضائية تظهر نشر

2022/10/29 | 11:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صورة فضائية ملتقطة من قمر اصطناعي نشر الإمارات لمنظومة باراك الإسرائيلية المضادة للصواريخ والطائرات المسيرة.

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