الانواء الجوية تتوقع أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة الاسبوع الحالي

2022/10/29 | 11:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الأنواء الجوية، السبت، 29 تشرين الاول، 2022، توقعاتها لحالة...

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