2022/10/29 | 11:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، 29 تشرين الاول، 2022،...

ظهرت المقالة السوداني يجتمع بوزير التجارة وعلى الطاولة ملف البطاقة التموينية أولاً على المسلة.

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