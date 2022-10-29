2022/10/29 | 11:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية، اليوم السبت، أن العراق احتل المركز الثاني بين الأسواق الرئيسية الـ5 في إستيراد السلع الإيرانية خلال سبعة أشهر اعتبارا من بداية السنة الفارسية التي تبدأ في 21 آذار/مارس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يستورد سلعاً إيرانية بأكثر من 4 مليارات دولار خلال 7 أشهر المركز الخبري الوطني.

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