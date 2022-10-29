2022/10/29 | 11:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاومي تطرح هاتفا يتسم بفترة شحن قياسية غير مسبوقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/29 | 11:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاومي تطرح هاتفا يتسم بفترة شحن قياسية غير مسبوقة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاومي تطرح هاتفا يتسم بفترة شحن قياسية غير مسبوقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).