الكاردينال ساكو يبعث برسالة ’شديدة’ إلى رئيس الوزراء الجديد

2022/10/29 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه البطريرك الكاردينال لويس ساكو، اليوم السبت، رسالة شديدة تضمنت تهنئة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمناسبة تسنمه المنصب.

وقال ساكو في رسالته، وتلقتها (بغداد اليوم): "أتقدم من دولتكم بالتهاني لمناسبة اختياركم رئيسة الوزراء العراق، ومنح مجلس النواب الثقة الحكومتكم.



أتمنى من دولتكم الالتزام الكامل بالبرنامج الوزاري الذي تعهدتم به، وان تكون الأولوية للوطن والمواطن كما ذكرتم، أما الديانة، فلتبقى في قلوب المؤمنين والتعبير عن العبادة في بيوت الله، وليس لاستخدامها غطاء للتطرف والكراهية والعنف والفساد والاستحواذ على المال العام والخاص، والسلاح المنفلت.



كما لا يجوز إستخدام النصوص الدينية للتهجم والتسقيط!".

وتابع: "دولة الرئيس، برنامجكم، إن تحقق سيؤدي إلى نهضة كبرى للعراق، على المستوى الاقتصادي والخدمي والتعليمي والصحي، وسيرسم تاريخكم.



المواطنون الذين عانوا من الظلم والفقر والمجاعة، ينتظرون الحقوق والحياة الكريمة، وعندما لا يجدونها في بلدهم يبحثون عنها في بلد آخر".

واضاف: "طريق الإصلاح ومعالجة الأزمات يتم عبر الحوار المسؤول والشجاع، وليس الانفراد وكسر الارادات.



نتمنى لكم الموفقية والنجاح، ولبلدنا العزيز السلام والاستقرار والازدهار".

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