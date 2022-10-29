الموارد تشرع باعمال كري شط الحلة ضمن إجراءات معالجة شح المياه (صور)

2022/10/29 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بابل

شرعت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، باعمال كري شط الحلة ضمن إجراءات معالجة شح المياه وتنظيف مأخذ محطات الإسالة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر موقع كري شط الحلة تواصل اعمال تنظيف وإزالة الترسبات الطينية من امام مأخذ محطات الإسالة بهدف تأمين ايصال المياه الخام الى المحطات".

وأضافت أن "العمل تضمن كري وتنظيف عمود شط الحلة من الترسبات الطينية ونباتات القصب ابتداءً من مؤخر ناظم صدر شط الحلة شمال محافظة بابل وصولاً الى ناظم التياس جنوب محافظة بابل".

وبينت أن "الدائرة تقوم باعمال كري وتنظيف القاطع الاول في الكيلو متر 3,500 من شط الحلة قاطع الشجيرية بواسطة الكراءة نورم روك واليات الساندة لها حيث بلغت الكمية المخططة 200 الف المنجز منها 70 الف".

واشارت الى أن "الدائرة تواصل ايضاً اعمال كري وتنظيف القاطع الثاني قاطع النخيلة بواسطة الكراءة بعقوبة واليات الساندة لها حيث بغلت الكمية المخططة 125 الف المنجز منها 102 الف، اضافة لقيام الدائرة باعمال كري وتنظيف القاطع الثالث قاطع الفارس من النباتات والقصب بواسطة الكراءة ابو الخصيب واليات الساندة لها المنجز 40 الف ترسبات و45 الف قصب".

يذكر ان دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر موقع شط الحلة مستمرة باعمال التطيهرات وفق خططتها لعام 2022 وحسب التوقيتات المحددة.

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