“منهاج السوداني”.. مرصد بيئي يؤشر سابقة هي الأولى بتاريخ العراق

2022/10/29 | 11:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد مرصد “العراق الأخضر” المهتم بشؤون البيئة، اليوم السبت، تخصيص محور بالشأن البيئي وتغييرات المناخ ضمن المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء الجديد محمد السوداني، سابقة هي الأولى بتاريخ البرامج الحكومية.

وقال المرصد في بيان، إن “برامج وانظمة العمل الحكومية التي قدموها رؤساء الحكومات السابقة لم تتضمن مسألة البيئة ومواجهة المناخ”، مضيفاً “انها اكتفت بالاهتمام بالزراعة دون الترشيد بالمياه وبحث حلول الأزمة المائية”.

واوضح ان “رئيس الحكومة الجديدة، ذكّر بأهمية مسألة البيئة وحمايتها ومواجهة تغيرات المناخ التي سيكون العراق المتضرر الأكبر منها”.

واضاف أن “المنهاج الحكومي شدد على أهمية ترشيد المياه بالزراعة، والتفاوض مع دول الجوار بشأن الحصص المائية”، معتبراً “الاهتمام الحكومي بهذه القضايا الاستراتيجية، خطوة ايجابية للحفاظ على البيئة”.

وتحول العراق إلى مثال عالمي لدراسة مخاطر آثار التغيير المناخي على العالم، وذلك بعد أن عرضت “تجربة العراق البيئية” خلال ورشة عمل بحضور ممثلين عن 26 دولة اجتمعوا في مدينة ميلانو الإيطالية، وفق موقع “الفاتيكان نيوز”.

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