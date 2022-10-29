إيلون مسك يشتري تويتر .. من الرابحون والخاسرون في هذه الصفقة؟

2022/10/29 | 11:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد شهور من عدم اليقين والتهديدات القانونية ، اشترى إيلون ماسك رسميًا موقع تويتر.إليك من سيكسب ويخسر أكثر الآن بعد أن مرت الصفقة.

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