الداخلية: الجواز الدبلوماسي يتيح الدخول لـ13 دولة

2022/10/29 | 12:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن مرتبة الجواز العراقي عالمياً، فيما أوضحت بخصوص الجوازين الدبلوماسي والخدمة.

وقال مدير شؤون الجوازات العامة في الوزارة، العميد الحقوقي ماجد عدنان أحمد، بحسب الإعلام الرسمي، إن “الجواز الدبلوماسي يمنح بحسب القانون إلى رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ونوابهم، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء إقليم كردستان ومجلس وزراء الإقليم، وأعضاء البرلمان الاتحادي وبرلمان الإقليم الحاليين والسابقين، فضلاً عن الدرجات الخاصة، مع وجود استثناءات لوزير الخارجية”.

وأضاف أحمد أن “عدد الجوازات الدبلوماسية منذ تأريخ 1/10/2021 ولغاية 1/10/2022، بلغ أكثر من 4000 – 4200 جواز”، موضحاً أن “محصلة الجوازات الدبلوماسية الصادرة هي ما منح لنواب الدورات السابقة والدورات الحالية والاستثناءات الممنوحة حصراً من قبل وزير الخارجية وفقاً للقانون”.

ولفت إلى أن “الجواز الدبلوماسي العراقي يتيح لحامله الدخول إلى 13 دولة وهي (الكويت، تركيا، إيران، سوريا، الأردن، تونس، كوالالمبور، أذربيجان، الصين، فنزويلا، صربيا، وفيتنام)”.

وتابع: “أما بخصوص جواز الخدمة، فيمنح لضباط الجيش والداخلية من رتبة عقيد صعوداً، بالإضافة إلى استثناءات لموظفي السلك الدبلوماسي بمعدل (4) آلاف جواز في الشهر الواحد”.

وأشار إلى أن “المديرية تصدر في الشهر الواحد، من 100 – 120 ألف جواز عادي، وخلال شهر تموز الماضي تم إصدار 183 ألف جواز عادي، فيما أصدرت خلال عام كامل 63 جوازاً خاصاً”، لافتاً إلى أن “الجواز العراقي يحتل عالمياً المرتبة 109 من مجموع دول العالم، ويمنح الدخول إلى 29 دولة فقط من دون فيزا”.

وحول صلاحية الجوازات، قال أحمد إنه “يمكن إبطال الجوازات عند إحالة صاحب الجواز على التقاعد أو في حال وجود مشكلة وصدور أوامر وقرارات قضائية إضافة إلى صلاحية وزير الداخلية بسحب جواز سفر المدانين وفق قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 ثانياً من المادة 6”.

وبخصوص فقدان جوازات العرب والأجانب المتواجدين داخل الأراضي العراقي، أوضح أحمد، أن “في حال حصول ذلك، يقوم العربي أو الأجنبي بمراجعة سفارة بلاده في العراق، وفي حال لا توجد سفارة لبلاده نقوم بإصدار جواز مرور أو وثيقة خاصة بالسفر والعودة الى بلده”.

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