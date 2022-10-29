النفط يحقّق مكاسب أسبوعية وسط مخاوف نقص الإمدادت

2022/10/29 | 12:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حقّقت أسعار النفط مكاسب أسبوعية، على الرغم من تراجعها في جلسة، أمس الجمعة، بعد أن وسعت الصين، أكبر مستورد للخام، قيودها المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وجاء ارتفاع الأسعار الأسبوعي على خلفية المخاوف بشأن الإمدادات وصدور بيانات اقتصادية إيجابية على خلاف المتوقع.

وفي جلسة الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار، أو 1.2 بالمئة، إلى 95.77 دولار للبرميل عند التسوية، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18 دولار، أو 1.3 في المئة، إلى 87.90 دولار.

وهبطت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة بما يقرب من ثلاثة بالمئة، في حين أن العقود الآجلة للديزل ارتفعت بنحو خمسة بالمئة إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف حزيران/يونيو.

وعلى أساس أسبوعي، صعد خام برنت بنحو 2.4 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 3.4 بالمئة تقريباً.

وجاء انخفاض أسعار الخام، أمس الجمعة، بعد أن كثفت المدن الصينية قيود كوفيد-19 لوقف تفشي الفيروس بعد أن سجلت الصين 1506 إصابات جديدة بكوفيد في 27 تشرين الأول/أكتوبر، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية.

في غضون ذلك، من المرجح أن تحافظ منظمة “أوبك” على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع لعقد آخر.

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