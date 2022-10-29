2022/10/29 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

اصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، أول أوامره ’العاجلة’ بالغاء كافة الاوامر الوزارية السابقة.

وجاء في وثيقة صادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 28 الشهر جاري حصلت عليها (بغداد اليوم)، السبت، "اصداره أمراً بالغاء كافة الاوامر الوزارية السابقة الخاصة بصلاحيات الوكلاء و قادة الشرطة والمدراء العاميين لحين تشكيل لجنة عليا مختصة تتولى تنظيم وتخويل هذه الصلاحيات".

أدناه نص الوثيقة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يصدر أول أوامره ’العاجلة’: الغاء كافة الاوامر الوزارية السابقة (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يصدر أول أوامره ’العاجلة’: الغاء كافة الاوامر الوزارية السابقة (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).