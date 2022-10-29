البيت الأبيض: بايدن سيشارك في كوب 27 بمصر

2022/10/29 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحضر قمة المناخ كوب 27 الشهر المقبل في مصر.وأضاف أن بايدن سيحضر القمة في 11 نوفمبر قبل أن يتوجه إلى كمبوديا لحضور القمة السنوية بين الولايات المتحدة ومجموعة آسيان، ثم إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.في السياق ذاته، تجهّز مصر عدة مبادرات دولية تعتزم طرحها خلال قمة المناخ كوب 27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ.وأكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، مؤخراً، أن مصر حرصت خلال تصميم المبادرات على وضع الاحتياجات الإنسانية في قلب عملية اتخاذ القرار للمناخ، من خلال تحديد أهم الموضوعات التي يجب طرحها كالطاقة والزراعة والمياه والتنوع البيولوجي بصفتها أساساً للاحتياجات الإنسانية.

وضع حلول للأزماتوأشارت فؤاد إلى وضع تصور لكيفية المواجهة بالعلم والحلول والتمويل، والنظر إلى الفئات المستفيدة والمتأثرة من تسريع وتيرة العمل المناخي كالشباب والمرأة والمجتمع المدني.وأوضحت أن تصميم المبادرات يأتي في إطار عملية استشارية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية الكبرى، لضمان المضي في الاتجاه الصحيح واتباع أفضل الممارسات، وبالتعاون مع الأمم المتحدة والمصارف التنموية، بما يراعي تسريع التنفيذ من أجل مصلحة البشر، من خلال نظام يضمن الاستدامة لما بعد قمة المناخ كوب 27، ويحافظ على التوازن بين التخفيف والتكيف، ويضمن مشاركة جميع الأطراف.

تدوير المخلفاتواستعرضت المسؤولة المصرية المبادرة العالمية للمخلفات 50% بحلول 2050 لأفريقيا، التي تهدف إلى زيادة معدل تدوير المخلفات الصلبة المنتجة في إفريقيا إلى 50% بحلول 2050.وأوضحت أن الأرقام تشير إلى أن معدل التدوير يمثّل حالياً 10% فقط، إذ تتيح المبادرة الفرصة للعمل بطريقة مبتكرة تقوم على إشراك القطاع الخاص وغير الرسمي، ومزيد من الإجراءات المنظمة مثل المسؤولية الممتدة للمنتج، موضحة أن القمة ستبحث المضي قدماً في اتفاق البلاستيك للبدء مبكراً فيه.

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