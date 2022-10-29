بولندا تختار عرضاً أمريكياً لبناء أول محطة للطاقة النووية

2022/10/29 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الجمعة، إن شركة وستنجهاوس إلكتريك الأمريكية ستبني أول محطة للطاقة النووية في بولندا، مؤكداً بذلك قراراً طال انتظاره، ويهدف إلى خفض انبعاثات الكربون في البلاد والتخلص التدريجي من الفحم.ومع شن روسيا حرباً في أوكرانيا المجاورة، يؤكد اختيار بولندا لشريك من الولايات المتحدة الأهمية التي توليها وارسو للعلاقات مع واشنطن.وكانت وستنجهاوس تتنافس مع شركة هيدور للطاقة النووية المملوكة للدولة في كوريا الجنوبية والتي قدمت عرضاً في إبريل.وأجرت وارسو محادثات أيضاً مع شركات فرنسية بشأن المشروع.وقال مسؤول كبير بالحكومة الأمريكية للصحفيين إن «هذه صفقة ضخمة لأن الأمر لا يتعلق فقط بمشروع تجاري للطاقة، إنه يتعلق بطريقة سنحدد بها… الأمن المتبادل لعقود قادمة».وقال المسؤول ان اختيار وستنجهاوس والولايات المتحدة يبعث برسالة إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين «حول قوة وتداخل التحالف بين الولايات المتحدة وبولندا».

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