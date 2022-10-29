وزير الداخلية يوجه بإلغاء كافة الأوامر الوزارية السابقة (وثيقة)

2022/10/29 | 12:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنأصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم السبت، أوامر عاجلة تقضي بإلغاء كافة الاوامر الوزارية السابقة الخاصة بصلاحيات الوكلاء وقادة الشرطة والمديرين العامين لحين تشكيل لجنة عليا متخصصة.

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