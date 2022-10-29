بالوثيقة.. الشمري يصدر اول توجيهاً رسمياً ويقرر الغاء جميع الاوامر الادارية السابقة

2022/10/29 | 12:33 - المصدر: ايرث نيوز

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الشمري يصدر اول توجيهاً رسمياً ويقرر الغاء جميع الاوامر الادارية السابقة أولاً على ايرث نيوز.

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