استمتع برحلة قطار فاخرة إلى أكبر معبد بوذي في العالم

2022/10/29 | 12:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع رفع إندونيسيا قيود السفر المتّصلة بـ"كوفيد-19" عن السيّاح المحصّنين، يأمل موظفو فندق أمانجيو أن تجذب رحلة القطارات الفريدة التي ينظمونها حشودًا دولية..فما سرّها؟

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