2022/10/29 | 12:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نينا اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي :” ان ملفي الخدمات ومحاربة الفساد من اولويات الحكومة الجديدة “.

وقال الاسدي:” ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يسعى معكابينته الوزراية ، لانهاء الفساد بكل اشكاله وتقديم المتورطين في هذا الملف الى القضاء “.

واضاف :” ان الحكومة الحالية تتميز عن سابقاتها بضمها الكفاءات العلمية والاكاديمية ، مع الدعم السياسي من جميع الكتل ، و الانسجام الكبير بين اعضائها “.

وعن المعارضة قال الاسدي :” انها اساس دستوري ومكمل لعمل الحكومة وهي جزء اساس من تقويم العمل الحكومي “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل: ملفا الخدمات ومحاربة الفساد من اولويات الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل: ملفا الخدمات ومحاربة الفساد من اولويات الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).