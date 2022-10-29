‏امانة مجلس الوزراء: ارتفاع نسب اكمال مشاريع محافظة ذي قار ضمن صندوق الاعمار   



‏امانة مجلس الوزراء: ارتفاع نسب اكمال مشاريع محافظة ذي قار ضمن صندوق الاعمار   
2022/10/29 | 12:47 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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