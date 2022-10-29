2022/10/29 | 12:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز الشمري.وذكرت السفارة السعودية في تغريدة على حسابها في تويتر، تابعها /المركز الخبري الوطني/، إن “الشمري التقى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يبحث مع السفير السعودي سبل تعزيز العلاقات الثنائية المركز الخبري الوطني.

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