"وضع متفجر".. عام 2022 "الأكثر دموية" للفلسطينيين في الضفة الغربية

2022/10/29 | 13:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن عام 2022 في طريقه ليكون أكثر الأعوام دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تعقب حصيلة القتلى في عام 2005، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة "الوضع المتفجر" والتحرك نحو استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

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