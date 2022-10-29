مصرف الرافدين يحدد قيمة ومدة تسديد قروض دور السكن

2022/10/29 | 13:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مصرف الرافدين، اليوم السبت، قيمة ومدة تسديد قروض دور السكن، مبينا أن القرض يشمل الموظفين والمواطنين والمتقاعدين.وذكر المصرف في بيان: أن “قروض دور السكن والتي تشمل الترميم وتأهيل والبناء وعمليات الشراء تبلغ 50 مليون دينار، فيما أكد أن … Readmore

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