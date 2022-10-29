الخارجية الامريكية تعلن دعمها للحكومة العراقية الجديدة في إجراء الاصلاحات ومواجهة الفساد

2022/10/29 | 13:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن رئيس الوزراء العراقي الجديد أظهر رغبته في إجراء الاصلاحات ومواجهة الفساد، مؤكدةً أن الولايات المتحدة تدعمه في هذا المسعى.وقالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم السبت (29 تشرين الأول 2022)، بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وموقف … Readmore

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