تقييم الضباط وإلغاء الأوامر الوزارية السابقة.. وزير الداخلية يصدر جملة توجيهات

2022/10/29 | 13:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنعقد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم السبت، مؤتمراً موسعاً مع قادة الوزارة ومدراء شرطة المحافظات.

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