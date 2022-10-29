2022/10/29 | 13:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، بعمل رابطة القاضيات العراقية، فيما اكد سعي القضاء لمنح وتقليد المرأة القاضية مناصب قيادية أكبر.

وقال زيدان في كلمة خلال الاجتماع السنوي الاول لرابطة القاضيات ، إن “هذا المؤتمر يعد النشاط الاول للرابطة .



واننا حريصون على اعطاء الزخم الذي تستحقه هذه الرابطة”.

وأضاف: “لدينا جميعاً ذكريات في المعهد القضائي.



ومنذ تسنمنا المسؤولية حرصنا على فسح المجال أمام المرأة القاضية والتوجه كان في مكانه”، لافتاً الى أن “وجود القاضية خير من يمثل المرأة في السلك القضائي”.

وذكر أن “عدد القاضيات في عام 2003 كان 6 فقط، واليوم هناك عدد كبير ومهم ،ونحن حريصون ونفتخر بوجود كبير من القاضيات وحرصنا على المشاركة في هذا المؤتمر ،ونتمنى أن تكون هناك مخرجات مهمة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فائق زيدان : نسعى لمنح وتقليد المرأة القاضية مناصب قيادية اأكبر) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فائق زيدان : نسعى لمنح وتقليد المرأة القاضية مناصب قيادية اأكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).