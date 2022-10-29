اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة باحد اقضية نينوى

2022/10/29 | 13:22 - المصدر: وكالة خبر

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اصيب مدنيان بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش الارهابي غرب الموصل ، مركز محافظة نينوى.

وقال مصدر امني :” ان مدنيين اصيبا بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة القادسية ، ضمن قضاء تلعفر “.

واضاف المصدر :” ان القوات الامنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين لمستشفى القريب “.

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