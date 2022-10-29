أوروبا تحدد موعد حظر عجلات البنزين والديزل

2022/10/29 | 13:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل البرلمان الأوروبي، ودول الاتحاد

الأوروبي، إلى اتفاق لحظر بيع السيارات

والشاحنات الصغيرة الجديدة التي تعمل

بالبنزين والديزل، بحلول عام 2035.

وقالت وكالة أسوشيتد برس، إن "مفاوضي

الاتحاد الأوروبي ق

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