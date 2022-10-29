شاهد بتقنية الـ360ْ | يضم قاعات وانفاق.. تحقيق نسب انجاز 20% في المرحلة الاولى لصحن الإمام الحسن (ع)

2022/10/29 | 13:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم المشاريع الهندسية في العتبة

الحسينية المقدسة، الجمعة، عن تحقيق

نسب انجاز جيدة في تنفيذ المرحلة الاولى

لصحن الامام الحسن (عليه السلام).

وقال رئيس القسم المهندس حسين رضا في

حديث لوكالة نون ال

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