وزير الدفاع يستلم مهام عمله في مقر الوزارة

2022/10/29 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تسلم وزير الدفاع الجديد، ثابت العباسي، اليوم السبت، مهام عمله رسميا بمقر الوزارة.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "جرى في مقر وزارة الدفاع، صباح يوم السبت الموافق ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٢، مراسم استلام مهام وزارة الدفاع من قبل وزير الدفاع السيد ثابت محمد سعيد العباسي، بحضور السيد رئيس أركان الجيش، والسيد الأمين العام، والسيد أمين السر العام، وكبار القادة والضباط في الوزارة الذين كانوا في استقبال سيادته".

وأكد الوزير على أن "وزارة الدفاع من الوزارات السيادية المهمة وتقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تتمثل بحفظ أمن الوطن وشعبه من أي اعتداء".

ووفقا للبيان، اشاد العبادي، "بدور الجيش العراقي البطل والقوات المسلحة العراقية بدحر الإرهاب وتحقيق النصر على عصابات داعش الإرهابية"، مؤكداً "أننا سنسعى خلال مدة تولينا مهمة إدارة هذه المؤسسة العريقة الى الارتقاء بها بما يخدم العراق وشعبه الكريم".

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