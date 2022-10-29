القاء القبض على متهم بحوزته أكثر من 600 حبة من المؤثرات العقلية

2022/10/29 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على متهم بحوزته 650 حبة مخدرة في محافظة الديوانية.

وذكر بيان للوكالة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مديرية مكافحة مخدرات (الديوانية) تلقي القبض على متهم وتضبط بحوزته على (650) حبة من المؤثرات العقلية".

واضاف، أنه "تم احالته إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينال جزاءه العادل".

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