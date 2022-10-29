الشمري يصدر حزمة توجيهات لقادة ومدراء الشرطة في المحافظات كافة

2022/10/29 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدر وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، اليوم السبت، حزمة توجيهات لقادة ومدراء الشرطة في المحافظات كافة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الشمري عقد مؤتمراً موسعاً مع قادة الوزارة ومدراء شرطة المحافظات".واضافت ان "الشمري أكد على ضرورة تنظيم لقاءات أسبوعية لأسر الشهداء والجرحى"، لافتة الى انه "تم توجيه جميع المفاصل بالتعاون المشترك بمحاربة افة المخدارات".وبحسب البيان، اكد الشمري على انه "سيكون هناك تقييم لعمل الضباط في وزارة الداخلية، فضلا عن اعطاء مدة شهرين لتقييم أداء الوكالات والمديريات".وقال وزير الداخلية: "يجب أن تعمل مديرية المرور على توفير انسيابية في الشارع وعدم قطع الطرق للمواكب العسكرية، فضلاً عن قيام مراكز الشرطة بإنجاز الدعاوى المتاخرة".وشدد على ان "الأمن يأتي من مراكز الشرطة"، مشيراً الى "اهمية التواصل الدائم مع المواطنين لتذليل العقبات".

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