لاعب الأهلي: شيكابالا شتمني بدون سبب وأنا أكثر من دافع عنه

2022/10/29 | 13:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جناح النادي الأهلي المصري، حسين شحات، إن قائد الزمالك، شيكابالا، وجه له شتائم بدون سبب خلال مباراة الفريقين في السوبر المصري، لافتًا إلى أنه كان أكثر من يدافع عنه

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