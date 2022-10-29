2022/10/29 | 13:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انتقد رئيس كتلة الصابئة المندائيين النائب اسامة البدري، اليوم السبت، بشدة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو كليب للمغني صلاح البحر والذي وصفه بأنه “يحتوي على اساءة كبيرة لابناء المكون المندائي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصابئة في العراق ينتقدون بشدة فيديو كليب لـ”صلاح البحر” والصاق تهم السحر والشعوذة بهم المركز الخبري الوطني.

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