2022/10/29 | 13:35 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً.. رزاق محيبس يتسلم مهام وزارة النقل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/29 | 13:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. رزاق محيبس يتسلم مهام وزارة النقل) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. رزاق محيبس يتسلم مهام وزارة النقل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).