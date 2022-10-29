يائير لبيد من نجم تلفزيوني الى رئيس حكومة

2022/10/29 | 13:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوحة إعلانية إلكترونية تحمل صورة زعيم حزب يش عتيد ورئيس الوزراء يائير لبيد في أحد شوارع مدينة حيفا الساحلية في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2022 © ا ف ب جلاء مرعي القدس (أ ف ب) – نجح يائير لبيد النجم التلفزيوني السابق الذي لم يأخذه الإسرائيليون على محمل الجد عند دخوله معترك السياسة، في اكتساب […]

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