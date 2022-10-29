كامالا هاريس تحل مكان جو بايدن في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ

2022/10/29 | 13:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – ستمثل نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الولايات المتحدة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك) التي تعقد في تشرين الثاني/نوفمبر في بانكوك، مع عودة جو بايدن إلى البيت الأبيض بعد جولة دبلوماسية، لحضور زفاف حفيدته.وسيسافر بايدن إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ (كوب 27) في 11 تشرين […]

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