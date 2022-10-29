التشرينيون في الناصرية يفجرون أول احتجاج في وجه الحكومة العراقية الجديدة

2022/10/29 | 13:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ – ‬نيويورك‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق تظاهر‭ ‬ثوار‭ ‬تشرين‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬الناصرية،‭ ‬مركز‭ ‬محافظة‭ ‬ذي‭ ‬قار،‭ ‬من‭ ‬ناشطي‭ ‬حراك‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2019،‭ ‬ضدّ‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة،‭ ‬معتبرين‭ ‬أنها‭ ‬جاءت‭ ‬بنفس‭ ‬طريقة‭ ‬الحكومات‭ ‬السابقة‭.‬‮ ‬ فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬التداعيات‭ ‬تتسع‭ ‬بشأن‭ ‬تعرض‭ ‬نائبين‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬امتداد‭ ‬التشرينية‭ ‬للضرب‭ ‬والوعيد‭ ‬بالقتل‭ ‬على‭ ‬ايدي‭ ‬نواب‭ ‬من‭ […]

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