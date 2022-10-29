قبل يوم من مغادرة منصبه.. الرئيس اللبناني يحذر من

2022/10/29 | 13:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس اللبناني، ميشال عون، السبت، من "فوضى دستورية" بسبب الشغور الرئاسي مع عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد وفي ظل حكومة تصريف أعمال يتهمها بأنها غير كاملة الصلاحيات، وذلك في مقابلة لـ"رويترز" قبل يوم واحد من مغادرته قصر بعبدا الرئاسي.

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