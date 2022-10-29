خام البصرة يغلق على انخفاض بمقدار اكثر من 1% مع تذبذب اسعار النفط العالمية

2022/10/29 | 14:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلق نفط خام البصرة على خسارة الأسبوع الماضي بأكثر من 1% ، فيما أغلق خام برنت والأمريكي على مكاسب، مع تذبذب أسعار النفط عالميا.وفي اخر جلسة له، اغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بلغ 6 سنتات ليصل الى 86.15 … Readmore

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