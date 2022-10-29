البحرية الروسية تصدّ هجوماً بمسيّرة في خليج سيفاستوبول

2022/10/29 | 14:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت البحرية الروسية، صباح السبت، صد هجوم بمسيّرة في خليج سيفاستوبول، مقر أسطول البحر الأسود التابع لموسكو في شبه جزيرة القرم، بحسب ما أفاد حاكم محلي.

وقال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف على تلغرام: «سفن تابعة لأسطول البحر الأسود تصد مسيّرة في خليج سيفاستوبول.



لم تُستهدف أي منشأة في المدينة.



الوضع تحت السيطرة».

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أفاد رازفوجايف أن مسيّرة هاجمت محطة للطاقة الحرارية قرب سيفاستوبول.كما تعرّض الأسطول الروسي المتمركز في الميناء إلى هجوم بمسيّرة في تموز/يوليو.ويأتي الإعلان الأخير فيما تواصل القوات الأوكرانية تنفيذ هجوم مضاد لاستعادة أراض من الجيش الروسي في جنوب البلاد.وضمّت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.وتنفذ قواتها عمليات عسكرية في أوكرانيا من محاور عدة منذ فبراير هذا العام، بما في ذلك جزء من القرم.

ا ف ب

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