وزير الداخلية الجديد يجرد وكلاء وقادة ومديرين من صلاحيات سابقة

2022/10/29 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الداخلية العراقي الجديد عبد

الامير الشمري، اليوم السبت، أوامر

عاجلة هي الأولى منذ تسلمه الوزارة تقضي

بالغاء كافة الاوامر الوزارية السابقة

الخاصة بصلاحيات الوكلاء وقادة الشرطة

والمديرين العام

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