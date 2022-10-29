2022/10/29 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، إن حكومته تولي

اهتماماً كبيراً بملف الغذاء وتضعه على

رأس أولوياتها.

جاء ذلك خلال اجتماعه صباح اليوم، مع

وزير التجارة أثير داوود الغريري، حيث

جرى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوجه بإتخاذ اجراءات عملية بخصوص البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوجه بإتخاذ اجراءات عملية بخصوص البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).